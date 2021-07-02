2021/07/02 | 01:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الجمعة 2 يوليو 2021 | 01:00 صباحاً

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معلومات جديدة بشأن ارسال 200 مليار دينار الى اقليم كردستان

كشف المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب بختيار شاويس، ان الحكومة الاتحادية تريد ارسال 200 مليار دينار على شكل سلفة الى اقليم كردستان.



وقال شاويس لوسائل إعلام كردية، ان الحكومة الاتحادية تريد ارسال 200 مليار دينار على شكل سلفة الى اقليم كوردستان، لذلك عندما وصل القرار الى وزارة المالية الاتحادية، فان وزير المالية لم يوقع على القرار بحجة انه سيتعرض لمساءلة قانونية، ولهذا السبب فان مصير ارسال 200 مليار دينار من بغداد الى اقليم كوردستان ليس واضحا ومحددا.



واضاف شاويس، انه وفق القانون، فقط بامكان وزير المالية التوقيع على ارسال المبلغ الى الاقليم.



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر قبل ايام ارسال 200 مليار دينار الى اقليم كوردستان، الا ان القرار بقي في وزارة المالية الاتحادية وان وزير المالية غير مستعد للتوقيع على ارسال المبلغ.



هذا وتعاني المحافظات العراقية في الوسط والجنوب من عدم ارسال المبالغ المالية المخصصة في الموازنة لإحياء الخدمات وملف الكهرباء والبطالة.



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