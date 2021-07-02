الغضنفر - جواد بولس

2021/07/02 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس كانت حركة الوافدين على مدخل مسستشفى " كابلان" ، في مدينة رحوبوت ، خفيفة؛ فدرجات الحرارة كانت مرتفعة بشكل استثنائي، واخبار عودة انتشار فايروس كورونا بدأت، على ما يبدو، تردع البعض وتلزمهم بالتحرك ساعة الضرورة الملحّة فقط، كيلا تعود أيام الحصار المقيتة.



دخلت من الباب الرئيسي وبدأت أمشي نحو قسم الامراض الباطنية في الطابق السابع؛ فهناك سوف ألتقي بموكّلي، الغضنفر أبو عطوان، الذي نقل من سجنه إلى ه ......





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