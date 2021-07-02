غش عابر للامتحانات - أكرم شلغين

2021/07/02 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أكرم_شلغين أعلمت الدكتورة سمر جميع الطلاب والطالبات بوجوب إغلاق كل ما يتعلق بالمادة وجميع الكتب والدفاتر والهواتف الخلوية ووضعها في الحقائب وجلب جميع الحقائب والكتب والدفاتر لتوضع تحت السبورة في مقدمة القاعة التي سيجرى بها الامتحان.



انشغل الجميع بسرعة لإتمام ما طلبته الدكتورة وبعد الانتهاء قالت الدكتورة: "لقد بدأ الامتحان، من فضلكم لا صوت ولا التفاتة ولا أي محاولة للغش تحت طائلة المسؤولية لمن يحاول".



بعدها ......





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