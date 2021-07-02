فريق علمي إسرائيلي يعلن عن

2021/07/02 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق علمي في جامعة تل أبيب من تطوير نظام مبتكر لإيصال الأدوية المُعتمدة على الحمض النووي الريبي "RNA"، لاستهداف الخلايا المصابة، ما قد يساهم بتحسين علاجات سرطان الدم.

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