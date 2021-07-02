الغارات الأميركية على العراق وسوريا

2021/07/02 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون عن ضربات جوية أميركية على الحدود العراقية السورية، استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة لفصائل مسلحة كانت قد استهدفت المصالح الأميركية في العراق وسوريا، فهل سيكون هذا الرد كافيا لمواجهة التهديدات؟ التفاصيل في هذه الحلقة.

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