قصف إسرائيلي على غزة ردّاً على البالونات الحارقة

2021/07/02 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية، ليل الخميس-الجمعة، غارات على أهداف في قطاع غزة ردّاً على بالونات حارقة أطلقت خلال النهار من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل حيث تسبّبت باندلاع أربعة حرائق، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

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