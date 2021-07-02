2021/07/02 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، إن اجتماع الوزير، أنتوني بلينكن، مع وزيري الخارجية السعودي والفرنسي في إيطاليا جاء بالارتباط مع وجود "مصالح مشتركة" بين حكومتيهما "عندما يتعلق الأمر بلبنان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاجتماع الأميركي السعودي الفرنسي.. "مصالح مشتركة" بخصوص لبنان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاجتماع الأميركي السعودي الفرنسي.. "مصالح مشتركة" بخصوص لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).