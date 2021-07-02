اليمن.. اتفاق بين طرفي اتفاق الرياض على وقف كافة أشكال التصعيد

2021/07/02 | 04:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع ممثلون عن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض.

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