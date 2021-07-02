شكراً لفتاة الفستان

2021/07/02 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت قضية فتاة الفستان جدلاً كبيراً في مصر وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.فقد كشفت الطالبة المصرية "حبيبة طارق" التي تدرس بالفرقة الثانية بكلية آداب جامعة طنطا، أنها تعرضت للتنمر من مراقبي الامتحانات نهاية العام الدراسي بسبب ارتدائها فستاناً بدلا من "البنطلون".

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