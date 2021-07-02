"ظروف مزرية".. دعوات لأستراليا لإنقاذ عشرات النساء والأطفال في مخيم سوري

2021/07/02 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه الحكومة الأسترالية مطالبات متكررة لإعادة النساء والأطفال من المخيمات الواقعة شمالي شرقي سوريا، وحذر مسؤولو الصليب الأحمر من أن الوقت ينفد "لمنع المزيد من الألم والمعاناة"، وفقا لما نقلت صحيفة "غارديان".

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