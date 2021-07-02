موجة وبائية جديدة محتملة في أوروبا والخطر يتهدد إفريقيا وآسيا

2021/07/02 | 06:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من خطر وقوع موجة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا المستجد، بسبب انتشار السلالة المتحورة منه "دلتا" في أوروبا، التي تطلق أول شهادة صحية أملا في إعادة إطلاق عجلة السياحة، فيما بات عدد الإصابات يزداد "بوتيرة مقلقة" في إفريقيا.

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