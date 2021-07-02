فيسبوك يختبر خاصية تسألك: هل أصبح صديقك متطرفا؟

2021/07/02 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم فيسبوك، الخميس، إن الموقع بدا فعلا بعرض أسئلة على بعض مستخدميه في الولايات المتحدة، تسعى للكشف عن المتطرفين بين رواد الموقع.

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