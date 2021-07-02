فنّ العيش الكريم - نادية خلوف

2021/07/02 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف قليلة هي المرات التي استمعت فيها إلى كلمات الغزل الرقيقة !كان غزلنا حول القضية ، أصبح اليوم لنا قضايا عالقة بين السّماء و الأرض.



ينتهي الحبّ بالزواج ، وتصبح العلاقة هي واجب بناء أسرة، الحبّ هنا مودّة، عادة يومية، قد يمارسها بعض النّاس، وقد ينتهي الكلام الرّقيق إلى الأبد و تتحول العلاقة الإنسانية إلى غريزة اسمها:" غريزة البقاء" مشتركة بين الحيوان و الإنسان.يقول لي : " كنت جميلة ولا زلت، ......





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