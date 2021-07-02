يوم تحول الحلم لكابوس 3 يوليو 2013 - محمد حسين يونس

2021/07/02 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس سنة 1950 كنت قد بلغت من العمر عشر سنوات ..



و كنت قد حصلت علي الإبتدائية و التحقت بمدرسة فاروق الأول الثانوية ..كما كان التعليم في ذلك الزمن .( أربع سنوات إبتدائي و خمس سنوات ثانوى ) و كان والدى مثل شباب عصره ..عضوا أو من الحلقة المتعاطفة ..



مع حزب ( مصر الفتاة )..



يحضر بإستمرار مؤتمراتها في (البيت الأخضر ) قرب ضريح سعد و يشترى جريدة (الإشتراكي) ..



و يشارك في الفاعليات والمسيرات التي يقترحها ا ......





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