تحذير أممي من خطر حرمان مليارات الأشخاص من مياه الشرب بحلول 2030

2021/07/02 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير جديد للأمم المتحدة نشر يوم أمس الخميس أنه "بدون ضخ نقدي عاجل، فإن المليارات على مستوى العالم ما زالوا معرضين لخطر الحرمان من الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة بحلول عام 2030".

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