2021/07/02 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية القبض على موظفين في وزارة الصحة لتورطهم في تعديل الحالة الصحية الخاصة بفيروس كورونا على التطبيق الخاص بذلك، بمقابل مادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية توقف مواطنين ومقيمين تلاعبوا ببيانات كورونا على "توكلنا" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية توقف مواطنين ومقيمين تلاعبوا ببيانات كورونا على "توكلنا" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).