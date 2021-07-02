انهيار السلطة وتماسك المجتمع - الفضل شلق

2021/07/02 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق علينا أن نفهم كي نقرأ.



في لبنان يصعب الفهم رغم كثرة اللغو.



أصبحت اللغة لغوا! حلت التعمية والعشوائية مكان التواصل، واللغو مكان اللغة.



لا عجب أن تعبيري “لغة ولغو” لهما جذر واحد، أو كل منهما مصدر لفعل واحد.



مثال حول أن الفعل الواحد يمكن أو يقود لمعنيين مختلفيين.



الأضداد في العربية كثيرة.



وهي في لبنان مؤذية وكثيرة.



المعنى الذي يقصدونه غير ما يضمرون.



أو أنهم يقصدون أن لا يفهم الناس.يستخدم ت ......





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