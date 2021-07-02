سلالة دلتا تغير أعراض فيروس كورونا

2021/07/02 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت البيانات الصحية للمملكة المتحدة أن الأعراض الأكثر شيوعًا مرض كوفيد-19 ربما تغيرت عن تلك الأعراض التقليدية بفيروس كورونا، في الوقت الذي أصبحت فيه سلالة دلتا شديدة العدوى هي السائدة في المملكة المتحدة حاليا.

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