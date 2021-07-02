“ترامب البرازيل” يرفض التخلي عن الرئاسة

2021/07/02 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أنه لن يتخلى عن منصب الرئاسة في حال تزوير نتائج الانتخابات المقررة العام المقبل.ومع ذلك أكد الرئيس البرازيلي استعداده لتسليم السلطة في حال كان […]

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