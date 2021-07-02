2021/07/02 | 08:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني شهدت معظم مناطق العراق، اليوم الجمعة، انقطاع التيار في الشبكة الوطنية للكهرباء في جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان، دون معرفة الأسباب.وانقطع التيار الكهربائي انقطع في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقطاع شبه كامل للكهرباء في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع شبه كامل للكهرباء في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع شبه كامل للكهرباء في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).