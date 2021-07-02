القوات الأميركية وجنود

2021/07/02 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أميركي في مجال الدفاع أن القوات الأميركية وتلك التابعة حلف شمال الأطلسي غادرت قاعدة باغرام الجوية الأفغانية، بحسب وكالة فرانس برس.

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