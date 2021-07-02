2021/07/02 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة JoongAng Ilbo أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، تبادل الرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لاستكشاف آفاق عقد قمة بينهما.وبحسب الصحيفة الكورية الجنوبية، فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الشمالي يتبادلان الرسائل المركز الخبري الوطني.

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