2021/07/02 | 09:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفغانستان.. القوات الأمريكية وقوات الناتو تخلي قاعدة "باغرام" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/02 | 09:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفغانستان.. القوات الأمريكية وقوات الناتو تخلي قاعدة "باغرام") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفغانستان.. القوات الأمريكية وقوات الناتو تخلي قاعدة "باغرام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).