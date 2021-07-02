2021/07/02 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد مسؤول أمريكي في مجال الدفاع، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الناتو، أخلت القاعدة الجوية الرئيسية في أفغانستان.وغادرت كل القوات قاعدة “باغرام” الجوية، في مؤشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الأمريكي والناتو ينسحبان من قاعدة “باغرام” المركز الخبري الوطني.

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