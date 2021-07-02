2021/07/02 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن أرجأ وزراء أوبك + اجتماعا بشأن سياسة الإنتاج مع امتناع الإمارات عن خطة لإعادة مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام.و […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تنخفض بالسوق العالمية المركز الخبري الوطني.

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