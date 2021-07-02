2021/07/02 | 09:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال متحدث باسم فيسبوك، الخميس، إن الموقع بدأ فعلا بعرض أسئلة على بعض مستخدميه في الولايات المتحدة، تسعى للكشف عن المتطرفين بين رواد الموقع.

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ووفقا لما نقل موقع "سي نت"، فإن الموقع باشر أيضا بإرسال إشعارات لمستخدميه لإخبارهم بأنهم ربما تعرضوا لمحتوى متطرف.

ويعرض فيسبوك على مستخدميه مجموعة من الأسئلة، منها "هل تشعر بالقلق لأن أحد من تعرفهم أصبح متطرفا؟".

ويسعى فيسبوك لطمأنة مستخدميه بإرفاق عبارة تقول إن "آخرين في وضعك تلقوا دعما سريا".

وقال تنبيه آخر إن "الجماعات العنيفة تحاول التلاعب بغضبك وخيبة أملك.



بإمكانك التحرك الآن لحماية نفسك والآخرين".

وشهدت الشهور الأخيرة ضغوطات متزايدة على فيسبوك، لإيجاد حل للمحتوى المتطرف الذي ينشره بعض رواده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك ’يبحث عن المتطرفين’ عبر خاصية جديدة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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