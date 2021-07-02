اليابان.. السجن 3 سنوات تقريبا للمشاركين في عملية فرار كارلوس غصن

2021/07/02 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدعون العامون في اليابان الجمعة أنهم طلبوا السجن ثلاث سنوات تقريبا لأميركي وابنه أقرا بمساعدتهما رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن بالفرار من اليابان.

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