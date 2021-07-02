خاصية جديدة للبحث عن المتطرفين من فيسبوك

2021/07/02 | 09:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال متحدث باسم فيسبوك، إن الموقع بدأ فعلا بعرض أسئلة على بعض مستخدميه في الولايات المتحدة، تسعى للكشف عن المتطرفين بين رواد الموقع.ووفقا لما نقل موقع “سي نت”، فإن الموقع باشر أيضا بإرسال إشعارات لمستخدميه لإخبارهم بأنهم ربما تعرضوا لمحتوى متطرف.ويعرض فيسبوك على مستخدميه مجموعة من الأسئلة، منها “هل تشعر بالقلق […]

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