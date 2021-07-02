2021/07/02 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بات في وسع كثيرين الآن مشاهدة الصور والفيديوهات عبر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” لمرة واحدة، في ميزة كان يترقبها الكثيرون.ولا تزال الخدمة الجديدة في مرحلة الاختبار حتى الآن، كونها تحت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خدمة الصور والفيديو لمرة واحدة من “واتساب”..



كيف يتم تفعيلها المركز الخبري الوطني.

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