2021/07/02 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، أعلى مستوى في 15 شهرًا مقابل الين وأعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، حيث راهن المتداولون على أن بيانات العمالة الأمريكية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صعود الدولار لأعلى مستوياته المركز الخبري الوطني.

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