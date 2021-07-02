2021/07/02 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، تحرير مختطف ومواصلة البحث عن الخاطفين.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “شكلت فريق عمل لمتابعة معلومات حول وجود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ذي قار تحرر مختطفاً وتبحث عن خاطفيه المركز الخبري الوطني.

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