2021/07/02 | 09:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى.. متظاهرون غاضبون يقطعون طريق بعقوبة- خانقين ويعلنون اعتصاما مفتوحا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/02 | 09:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. متظاهرون غاضبون يقطعون طريق بعقوبة- خانقين ويعلنون اعتصاما مفتوحا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. متظاهرون غاضبون يقطعون طريق بعقوبة- خانقين ويعلنون اعتصاما مفتوحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).