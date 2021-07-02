انقطاع شبه كامل للكهرباء في العراق باسنثناء كردستان

2021/07/02 | 09:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقطعت الطاقة الكهربائية في معظم

انحاء العراق منذ يوم امس من دون معرفة

الاسباب.

ولم تبين الجهات الحكومية المسؤولة

الاسباب وراء انقطاع الكهرباء، بينما

ذكرت مصادر ان الاسباب متعددة بينها

استهداف ابراج

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