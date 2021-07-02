أميركا تعرب عن قلقها من ترسانة الصين النووية

2021/07/02 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع دعت الولايات المتحدة الأميركية، الصين للتواصل معها بشأن اتخاذ إجراءات عملية للحد من مخاطر سباقات التسلح، لافتة إلى أن تعزيز بكين لقدراتها النووية سريعاً أمر مثير للقلق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي إنه: "بات من الصعب على الصين إخفاء تعزيز قدراتها ويبدو أنها انحرفت عن الاستراتيجية النووية القائمة منذ عقود على الحد الأدنى من الردع"، بحسب رويترز.وأضاف برايس: "تشير التقارير والتطورات الأخرى إلى أن الترسانة النووية لجمهورية الصين الشعبية ستنمو بسرعة أكبر وإلى مستوى أعلى مما كان متوقعاً في السابق".وتابع: "هذا مثير للقلق ويثير تساؤلات حول نية جمهورية الصين الشعبية.وبالنسبة لنا، فإنه يعزز أهمية اتخاذ إجراءات عملية للحد من المخاطر النووية".ولفت إلى أن واشنطن "تشجع بكين على التواصل معها بشأن إجراءات عملية للحد من مخاطر سباقات التسلح المزعزعة للاستقرار".وجاء حديث برايس رداً على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قال إن الصين بدأت في بناء أكثر من 100 صومعة صواريخ جديدة في منطقة صحراوية في الجزء الغربي من البلاد.ونقل تقرير الصحيفة الأميركية عن خبراء مستقلين قولهم: إن بكين بدأت في بناء أكثر من 100 صومعة جديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في منطقة صحراوية بالقرب من مدينة يومين شمال غرب الصين. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التجارية التي حصل عليها باحثون في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار بولاية كاليفورنيا الأميركية العمل الجاري في عشرات المواقع عبر شبكة تغطي مئات الأميال المربعة من التضاريس القاحلة في مقاطعة غانسو الصينية.وتحتوي مواقع البناء الـ 119 المتطابقة تقريباً -بحسب التقرير- على ميزات تعكس تلك التي شوهدت في منشآت الإطلاق الحالية لترسانة الصين من الصواريخ الباليستية ذات الرؤوس النووية.المصدر: سبوتنيك

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