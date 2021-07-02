ميسان: اعتقالات إثر شجار انتهى بمقتل شخص

2021/07/02 | 09:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة ميسان، الجمعة، القاء القبض على متهمين بقتل أحد المواطنين بأدوات جارحة إثر شجار بينهم.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تموز 2021)، أن "مفارزها ألقت القبض على متهمين بارتكاب جريمة قتل أحد المواطنين وسط مدينة العمارة".

وأضاف أن "مشاجرة حصلت بين عدد من الأشخاص وتطور الأمر لاستعمال الأدوات الجارحة، وتسبب بإصابة احد الأشخاص بجروح بليغة والذي فارق الحياة بعد نقله للمستشفى، ليتم التوجه الى محل الحادث الإجرامي والقبض على عدد من المشتبه بهم بموقع الحادث على غرار المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى التحقيق البدائي لغرض معرفة ملابسات الحادثة".

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