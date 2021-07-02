اسعار النفط تتراجع بسبب تأجيل اجتماع لوزراء دول أوبك

2021/07/02 | 09:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن أرجأ وزراء أوبك + اجتماعا بشأن سياسة الإنتاج مع امتناع الإمارات عن خطة لإعادة مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 75.13 دولارًا للبرميل، بعد أن قفزت 2.4 بالمئة امس الخميس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 75.77 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها 1.6٪ يوم الخميس.

وحقق كلا العقدين القياسيين مكاسب قوية يوم الخميس بفعل خطة مدعومة من السعودية وروسيا لمنظمة أوبك + وحلفائها ، والتي كانت أكثر حذرا مما توقعه المستثمرون.



كان الاقتراح أن تضيف مجموعة المنتجين 400 ألف برميل يوميًا شهريًا من أغسطس حتى كانون الاول 2021.

لكن الأسعار تراجعت بعد أن قوبلت الخطة بمقاومة من الإمارات وأجلت أوبك + الاجتماع الوزاري إلى الجمعة.

وقال المحللون الاستراتيجيون لسلع ING في مذكرة: "قد يعني الفشل في التوصل إلى اتفاق أن المجموعة تواصل مستويات الإنتاج الحالية ، مما يعني أن السوق يتقلص بشكل أسرع".

وقال ING: إنه إذا تم تمديد القيود الحالية ، فقد يكون بعض منتجي أوبك + أقل استعدادًا للالتزام بحصصهم، مما قد يؤدي إلى زيادة العرض.

وكان خام غرب تكساس الوسيط في طريقه لتحقيق ارتفاع بنسبة 1.6٪ هذا الأسبوع ، حيث شهد سوق الخام الأمريكي تشديدًا مع انتعاش أعمال المصافي لتلبية الطلب المتعافي على البنزين ، في حين لم يرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي بنفس الوتيرة.

وكان خام برنت متجهًا نحو انخفاض بنسبة 0.5٪ هذا الأسبوع ، مما يعكس مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أجزاء من آسيا حيث ترتفع حالات الإصابة بدلتا COVID-19 شديدة العدوى.

PUKmedia عن وكالات

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