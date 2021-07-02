2021/07/02 | 09:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت جميع المحافظات في العراق باستثناء اقليم كوردستان، فجر اليوم الجمعة، انقطاع التيار في الشبكة الوطنية للكهرباء، دون معرفة الأسباب.

وانقطع التيار الكهربائي في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى فجر اليوم، دون أن تعلن السلطات أي موقف حتى الآن.

وخيم الظلام على العاصمة باستثناء بعض المناطق التي تعمل فيها المولدات الأهلية غير التابعة للشبكة الوطنية.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم داعش الارهابي بهذه الاعتداءات.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف شبه تام للطاقة الكهربائية في العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقف شبه تام للطاقة الكهربائية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).