حقوق الإنسان: ثلاثة أسباب تلزم التربية بإلغاء امتحانات الثالث متوسط

2021/07/02 | 10:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى عضو مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن الظروف التي تمر بها البلاد، ولا سيما ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي، وزيادة إصابات كورونا، تلزم وزارة التربية، بإلغاء امتحانات الصف الثالث متوسط، واحتساب درجة نصف السنة.وقال البياتي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إنه “في ظل ظروف الحر القاسية وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير […]

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