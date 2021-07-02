2021/07/02 | 10:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع سيرخيو راموس قلب دفاع وقائد ريال مدريد الإسباني السابق.وأصبح راموس البالغ 35 عاما لاعبا حرا بعدما أخفق في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع ريال مدريد الشهر الماضي، وغادر النادي الملكي الذي قضى فيه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق لضم راموس) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق لضم راموس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).