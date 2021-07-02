مصدر في الكهرباء يوضح اسباب الإنقطاع التام للطاقة في محافظات العراق

2021/07/02 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في وزارة الكهرباء اليوم

الجمعة: إن سبب الإنقطاع التام للطاقة

في محافظات العراق كافة باستثناء إقليم

كوردستان إلى التفجيرات التي طالت

مؤخرا أبراج الطاقة الأمر الذي أدى إلى

تفعيل نظام الحماية ال

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