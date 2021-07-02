سور الصين الفولاذي - حسن مدن

2021/07/02 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن مضى على بناء السور العظيم أكثر من 2000 عام، ويوصف بأنه واحدة من المعجزات البشرية، فهو، بالإضافة إلى كونه مشروعاً دفاعياً عسكرياً نادراً في التاريخ، فإن له قيمة معمارية أيضاً، لا بالنظر لضخامته فحسب، وإنما أيضاً لطبيعة المواد المختلفة التي استخدمت في بنائه.



إنه، كما تقول المراجع، لا يظهر «ذكاء أسلاف الصينيين فحسب، بل يجسد جهداً بذلوا فيه العرق والدماء».يمرّ السور بتضاريس معقدة، فهو لا يعبر الجب ......





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