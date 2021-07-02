قانون القومية الصهيوني وحق عودة اللاجئين - نهاد ابو غوش

2021/07/02 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش ينص قانون القومية الذي اقره البرلمان الإسرائيلي(الكنيست) على أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، والمقصود بالشعب اليهوي هنا كل من اعتنق الديانة اليهودية أو من تحد من أم يهودية، وبالتالي فهذا التعريف يشمل كل يهود العالم حتى لو استقروا في بلدان اخرى واكتسبوا جنسيتها ومواطنتها وحقوقها، وبعد ذلك يحصر هذا القانون حق تقرير المصير في اليهود، وبالتالي فاليهودي في نيويورك أو فرنسا أو الارجنتين ......





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