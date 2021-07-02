أدولف جوفي رسالة إلى ليون تروتسكي [1] 16 نوفمبر-تشرين ثان1927 - عبدالرؤوف بطيخ

2021/07/02 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ كتب في: 16k,tlfv-javdk ehk1927عزيزي ليون دافيدوفيتش:لقد اعتقدت طوال حياتي أن على رجل السياسة أن يعرف كيف يذهب بعيدًا في الوقت المناسب حيث يترك الممثل المسرح ، وأنه من الأفضل أن يذهب مبكرًا أكثر من فوات الأوان.منذ أكثر من ثلاثين عامًا ، اعتنقت الفلسفة القائلة بأن الحياة البشرية لها معنى فقط إلى الدرجة التي ، وطالما ، تُعاش في خدمة شيء لا حصر له.



بالنسبة لنا الإنسانية لا حصر لها.



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