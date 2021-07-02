انقطاع شبه تام للكهرباء في العراق والحكومة تلتزم الصمت

2021/07/02 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انقطعت الطاقة الكهربائية في معظم انحاء العراق منذ يوم امس من دون معرفة الاسباب.

ولم تبين الجهات الحكومية المسؤولة الاسباب وراء انقطاع الكهرباء، بينما ذكرت مصادر ان الاسباب متعددة بينها استهداف ابراج الطاقة بشكل متزامن وقلة توريد الغاز الايراني بسبب الديون المتراكمة، فيما اشارت مصادر اخرى في جنوبي البلاد الى حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية ومن ضمنها محطة الناصرية الحرارية ومحطة الناصرية المركبة.

ويعاني العراق من موجة حر شديدة اذ تجاوزت درجات الحرارة الـ 52 درجة مئوية في معظم مناطقه.

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