العامري: المطالبات بحل الحشد الشعبي مرفوضة

2021/07/02 | 11:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، أن المطالبات بحل الحشد الشعبي مرفوضة، مبيناً أن المسؤولية الوطنية الحالية هي اخراج القوات الاجنبية من العراق.وقال العامري خلال احتفالية تحالف الفتح في الذكرى السنوية لثورة العشرين، إنه “ما دام الوجود الاجنبي مستمر على ارض العراق فلن يكون هناك امن واعمار”، مشيراً الى أن […]

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