تجدد أزمة الكهرباء في العراق

2021/07/02 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات انقطاعا شبه تام في شبكة الكهرباء الوطنية.

مصادر محلية في العاصمة والمحافظات أكدت ان جميع خطوط نقل الطاقة الكهربائية في معظم محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان، على خلفية حدوث خلل فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية ومن ضمنها محطة الناصرية الحرارية ومحطة الناصرية المركبة.

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