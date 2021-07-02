وزارة الكهرباء العراقية تكشف عن أسباب الانقطاع شبه التام في منظومة الكهرباء الوطنية

2021/07/02 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الكهرباء عن أسباب الانقطاع شبه التام في منظومة الكهرباء الوطنية في معظم محافظات البلاد.

مصدر في الوزارة أكد ان التفجيرات التي طالت مؤخرا أبراج الطاقة محافظتي نينوى وصلاح الدين أدت أدى إلى تفعيل نظام الحماية الذاتي لمنظومة الشبكة الوطنية، والتي قامت بإطفاء نفسها الامر الذي أدى الى تغيير ترددات نقل الطاقة وارجاع الحمل إلى محطات الإنتاج والتوليد وانخفاض معدل التجهيز بأكثر من ألف ميغاواط، مضيفا ان محطات الإنتاج ستبدأ خلال الساعات المقبلة بإعادة تشغيل التوربينات الغازية والحرارية.

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