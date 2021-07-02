القوات الأميركية تغادر قاعدة باغرام في أفغانستان لأول مرة بعد 20 عاماً

2021/07/02 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولان أميركيان، الجمعة، إن الجيش الأميركي غادر قاعدة باغرام الجوية، المقر الرئيسي للحرب على طالبان وملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة المتورطين في هجمات الحادي عشر من أيلول.

وطبقاً لوكالة لـ (أسيوشييتد برس )، فقد تم تسليم المطار إلى قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية بالكامل، لكن القائد الأميركي الأعلى في أفغانستان الجنرال أوستن ميلر لا يزال يحتفظ بجميع القدرات والسلطات لحماية القوات المتبقية.

ويعتبر الانسحاب أوضح مؤشر على أن آخر جندي أميركي على وشك المغادرة، قبل أشهر من وعد الرئيس جو بايدن بإنهاء وجودهم بحلول الحادي عشر من أيلول، برغم استمرار المفاوضات بشأن حماية مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.



كما سيكون للولايات المتحدة حوالي ستمائة وخمسون جنديا لحماية سفارتها المترامية الأطراف في العاصمة كابول.

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