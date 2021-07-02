اعتصام سلمي يقطع طريقا استراتيجيا في ديالى

2021/07/02 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

قطع العشرات من اهالي المقدادية في ديالى، الجمعة، طريقا استراتيجيا احتجاجا على تردي الخدمات.

وقال حسين التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "العشرات من اهالي منطقة برشته في المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) خرجوا في تظاهرة سلمية سرعان ما تحولت الى اعتصام سلمي ونصب سرادق على طريق بعقوبة - خانقين المار بمنطقتهم وقطعوا الطريق في رسالة احتجاجية على ترد غير مسبوق في ملف الطاقة والمياه".

واضاف التميمي، ان "برشته والمناطق المحيطة بها تعيش كارثة دون اي اهتمام حكومي رغم المناشدات"، مؤكدا أن "قطع طريق بعقوبة - خانقين مستمر لحين الاستجابة لمطاليب الاهالي المشروعة".

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