الكهرباء تعلن أسباب الانقطاع التام للطاقة في العراق

2021/07/02 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت مديرية توزيع كهرباء ديالي، اليوم الجمعة، الاسباب الرئيسية التي ادت الى انقطاع الطاقة بشكل تام.

وذكر المكتب الاعلامي للمديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "عارضاً فنياً تسبب بأيقاف محطات التوليد في عموم البلاد".

واضاف ان "محطات التوليد شرعت بأعادة توليد الطاقة الكهربائية لأعادة كافة خطوط 132 KV للعمل تدريجيآ".

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